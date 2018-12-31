المدينة المنورة 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، دور مجالس الأحياء في توطيد العلاقات الاجتماعية ما بين أهالي الحي، وربط الجيل الجديد بجيل الآباء والأجداد عبر المناقشات والحوارات البناءة، منوهًا سموه بأهمية المجالس في تنمية المجتمع من خلال التواصل المباشر مع الأهالي والتعرف على أراءهم والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم ، وإيجاد حلول لمشكلاتهم أن وجدت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وأوضح سمو أمير المنطقة خلال مشاركته أهالي حي بئر عثمان - رضي الله عنه - "اللقاء الشهري لمجلس الحي"، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة, أن مجالس الأحياء تُعد قناة تواصل فعّالة مع أهالي الأحياء، لتعريفهم بالخدمات المقدمة والتعرف على مقترحاتهم التطويرية من جهة، ولتعزيز التواصل بينهم وحثهم على المشاركة في الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع من جهة أخرى.وشاهد سموه, وسمو نائبه, عرضًا مرئيًا لتطوير مزرعة بئر عثمان، كما استمعا لعدد من المشاركات من أهالي الحي.من جانبه, رحب رئيس مجلس حي "بئر عثمان" عبدالغني حسين بسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مشيرًا إلى أن حضورهما يُعد حافزًا لمجالس الأحياء في تحقيق أهدافها، مبينًا أن لقاء مجلس الحي يتضمن برنامج اللقاء الثقافي الشهري, بالإضافة لمناقشة أهم الموضوعات بالحي.بدورهم, أعرب أهالي "حي عثمان" عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مشاركتهم، واصفين تجربة المجلس بأنها تسهم في العمل على تعزيز روح التسامح، والمحبة، والأخوة بين سكان الحي، وتعزيز القيم والاخلاق الحميدة بين الأجيال.// انتهى //16:37ت م0204