جدة 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واستُشارك شرطة منطقة مكة المكرمة في فعاليات "الحديقة الثقافية" في دورتها الثانية, ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة", وموضوعها "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة"، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.ويُقدّم جناح شرطة مكة المكرمة مبادرة "فخور" التي تهدف في المقام الأول إلى رفع الحس الأمني وتعميق الانتماء الوطني بحيث يكون رجال الأمن قدوة في العمل والعطاء, والمواطن قدوة في الالتزام والانتماء, من خلال تطوير المهام الأمنية ميدانيًا وتقنيًا وتسخير طاقات الشباب من طلاب الجامعات في مشاركة رجال الأمن في القيام بالأعمال الأمنية المساندة غير الحرجة خلال شهر رمضان المبارك والحج بمحطات النقل العام وإرشاد التائهين.// انتهى //16:46ت م0206