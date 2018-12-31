مكة المكرمة 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسأطلقت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية في رئاسة شؤون الحرمين، الدورة العلمية الأولى المقدمة في رحاب المسجد الحرام وتستمر حتى يوم الخميس القادم يُلقي خلالها عددًا المشائخ دروسًا علمية.وأوضح مدير الإدارة فضيلة الشيخ سلمان بن صالح المقوشي أن الدورة التي تقام باهتمام مستمر من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس يحضرها العديد من طلاب العلم من الزوار والمعتمرين من جميع الجنسيات المختلفة للاستفادة من الدورات المنعقدة في توسعة الملك فهد - رحمه الله - بالدور الأول.ولفت الانتباه إلى أن معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ألقى درسًا بعنوان (المصرفية الإسلامية). كما ألقى فضيلة المدرس في المسجد الحرام الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل درسًا بعنوان (منظومة منهج الحق لابن سعدي رحمه الله).وألقى المدرس بالمسجد الحرام الدكتور سعد بن تركي الخثلان درسًا بعنوان (كتاب الإجارة إلى كتاب الوصايا من عمدة الفقه، لابن قدامة رحمه الله). فيما ألقى فضيلة الشيخ الدكتور وصي الله بن محمد عباس درسًا بعنوان (شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ،لابن عثيمين رحمه الله).وأكد أن هذه الدورات تأتي انطلاقًا من رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية والإرشادية، وأن يكون منبرًا لنشر هدايات هذا الدين، وتوجيهًا وإرشادًا للمسلمين ، لافتًا الانتباه إلى أنه يمكن مشاهدة جميع الدروس الدورة عبر الروابط التالية: http://cutt.us/altwjeh ولتحميل متن الدورة : http://cutt.us/maten.// انتهى //16:52ت م0207