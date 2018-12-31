السيح 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسصادرت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج اليوم, كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخالفة لشروط التخزين، خلال حملة رقابية مكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية بمدينة السيح, حيث جرى على إثرها إغلاق عدد من محلات وإتلاف كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتطبيق الجزاءات والغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.‏ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات الرقابية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 الذي يعمل على مدار الساعة.// انتهى //17:18ت م0211