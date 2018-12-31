الدمام 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسأبرمت غرفة الشرقية ممثلة في لجنة المقاولات، اليوم, اتفاقية تعاون مع جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية، والمعنية بإعادة بترميم منازل الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود, حيث تأتي الاتفاقية ضمن أنشطة لجنة المقاولات لعام2018م, كما تعد آخر أنشطة اللجنة لهذا العام, حيث جرى توقيع الاتفاقية بحضور كل من رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، ورئيس لجنة المقاولات وعضو مجلس الإدارة حمد بن حمود الحماد، وعضو مجلس الإدارة ناصر بن راشد آل بجاش, حيث مثل الغرفة أمينها العام عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وعن جمعية ترميم المدير التنفيذ للجمعية علي الأسمري.وأوضح رئيس الغرفة الخالدي أن الاتفاقية بمثابة خطوة هامة لأجل التعاون وتعزيز العمل المشترك بين الغرفة والجمعية في عدد من المحاور، كحث المؤسسات وشركات المقاولات في المنطقة بتزويد فائضها من المواد الصحية ومواد البناء للجمعية، وتمكينها بالاستفادة من قاعات المحاضرات في الغرفة لإقامة فعالياتها وأنشطتها، فضلًا عن تحفيز قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية على القيام بدوره في المسؤولية الاجتماعية بالمشاركة في حل معانة الأسر المحتاجة لترميم منازلهم بما يكفل لهم حياة كريمة في بيئة آمنة وما يحقق النفع والفائدة للمجتمع.وأكد أهمية التكافل المجتمعي باعتباره قيمة من قيم ديننا الحنيف، معربًا عن شكره وتقديره لجمعية ترميم المنازل القديمة بالمنطقة الشرقية "ترميم"، التي رغم حداثة نشأتها، فإنها حققت حضورًا لافتًا في المنطقة وأصبحت رقمًا مهمًا بين الجمعيات الخيرية في المنطقة.بدوره, بيّن رئيس لجنة المقاولات وعضو مجلس الإدارة حمد بن حمود الحماد أن اللجنة تضع على عاتقها السعي نحو تقديم خدمات متميزة عبر برامج ذات طابع تنموي مهمتها نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى قطاع المقاولات لجعلها واقعًا ملموسًا. ويهيب بالمقاولين التعاون مع جمعية ترميم الخيرية لـتحفيز دورها المجتمعي والخيري.// انتهى //17:19ت م0212