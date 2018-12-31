نيويورك 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسإستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم ، على ارتفاع مدعومة بمؤشرات تقدم إيجابي في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع أسعار النفط الخام ، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اجرى مباحثات هاتفية ايجابية مع الرئيس الصينى شى جين بينغ يوم السبت لمناقشة التجارة ، مؤكدًا أنه تم تحقيق تقدم كبير.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 189 نقطة أو 0.82 في المئة ، كما وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 17 نقطة أو 0.68 في المئة ، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 100 بنسبة 55.5 نقطة أو 0.88 في المئة.وبعد التقلبات العنيفة هذا الشهر ، من المتوقع أن يكون اليوم الأخير من التداول هادئًا نسبيًا في أحجام التداول الخفيفة نسبيًا قبيل عطلة يوم الثلاثاء.// انتهى //18:23ت م0225