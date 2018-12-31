الدوادمي 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسدشن وكيل محافظة الدوادمي عبدالله العجالين مساء أمس, المخيم الربيعي الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز عرجاء, لمدة خمسة أيام بمشاركة عدة جهات حكومية, وذلك على طريق عرجاء- نفي.وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز عرجاء متعب الخيال أهمية هذه المخيمات في استقطاب الشباب أثناء الإجازة والاستفادة من الفعاليات المقامة بما يعود عليهم بالفائدة, وكرم وكيل محافظة الدوادمي ورئيس مركز عرجاء الجهات المشاركة.ويضم المخيم الربيعي العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة الشبابية المتنوعة التي تشمل المسابقات الثقافية المختلفة والمنافسات الرياضية والأمسيات الشعرية والدورات التثقيفية, بالإضافة إلى السحوبات اليومية.// انتهى //18:24ت م0226