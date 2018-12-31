الرياض 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسأسدل الستار أمس الأحد على الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم الذي جرت منافساته في الفترة من 30 أغسطس وحتى 30 ديسمبر.وتوج الهلال بطلًا للشتاء بعد تصدره لجدول الترتيب بـ 36 نقطة ، فيما حل النصر ثانيًا برصيد 33 نقطة، وجاء الشباب ثالثًا بـ 29 نقطة.ونستعرض فيما يلي أبرز الأرقام والإحصائيات بعد نهاية الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد الدور الأول تسجيل 335 هدفًا في 120 مباراة بمعدل 2.79 هدف في كل مباراة ، حيث سجلت 9 أهداف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه .ويعد فريق الهلال الأقوى هجومًا بـ 34 هدفًا ، وهو الفريق الوحيد الذي سجل في جميع مبارياته بالدور الأول ، والأكثر فوزًا بـ 11 انتصار، كذلك الأقل خسارة "مباراة واحدة"، والاتحاد وأحد الأكثر خسارة بـ 11 خسارة لكل منهما ، والاتحاد وأحد الأقل انتصارًا بفوز وحيد لكل منهما .ويُعد فريق أحد الأضعف هجومًا بـ 8 أهداف ، والشباب الأقوى دفاعًا بـ 10 أهداف تلقتها شباكه، والاتحاد الأضعف دفاعًا بـ 32 هدفًا في شباكه ، والفتح أكثر الفرق تعادلًا بـ 7 مباريات، فيما جاء الباطن والقادسية كأقل الفرق تعادلًا بمباراتين فقط.واحتسبت خلال الدور الأول 46 ركلة جزاء، سُجلت من 39 ركلة فيما أهدرت 7 ركلات ، كما أن الهلال هو أكثر الفرق حصولًا على ركلات جزاء "11 ركلة"، والشباب والاتحاد الأقل حصولًا بدون أي ضربة جزاء .وأنهى لاعب الهلال بافيتيمبي غوميز الدول الأول متصدرًا لقائمة الهدافين بـ 12 هدفًا منها 3 من ركلات جزاء، يليه كلًا من عمر السومة "الأهلي" وليندر تاوامبا "التعاون" بـ 11 هدفًا لكل منهما ، فيما أكثر المحليين تسجيلًا للأهداف اللاعب محمد الصيعري مهاجم الحزم "8 أهداف" ، وأكثر اللاعبين صناعة للأهداف لويس غوستافو "الفيصلي" بـ 6 صناعات، يليه نور الدين مرابط "النصر" وجهاد الحسين "التعاون" بـ 5 صناعات لكل منهما.وتُعد مباراة الاتحاد والنصر الأكثر حضورًا للجماهير بعدد 50367 متفرجًا .// انتهى //18:27ت م0227