الرياض 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واستنطلق غدًا الثلاثاء مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا بعد فترة من التوقف .وشهدت الفترة الماضية توقف مباريات البطولة وبالتحديد منذ يوم 8 ديسمبر الذي شهد الجولة السابعة.وستعود الجولة الثامنة بسبع مباريات تجمع الهلال والاتحاد، والنصر والاتفاق، والتعاون والرائد، والطائي والشباب، وأحد والفتح ، والأهلي والأنصار، والوحدة والقادسية.ويحل الاتحاد صاحب المركز الرابع برصيد 12 نقطة، ضيفًا على الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة، فيما يواجه النصر متصدر الترتيب برصيد 21 نقطة فريق الاتفاق صاحب المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.ويلعب التعاون في المركز السادس برصيد 11 نقطة مع الرائد صاحب المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط ، ويواجه الطائي الشباب، ويملك أصحاب الأرض 11 نقطة في المركز الخامس، في الوقت الذي جمع الشباب 13 نقطة جعلته في المركز الثالث.ويحل الفتح ضيفًا على نادي أحد، ويحتل الضيوف المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل أحد المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.ويلتقي فريق الأهلي صاحب المركز الثامن برصيد 8 نقاط مع الأنصار صاحب المركز التاسع برصيد 8 نقاط، فيما يستضيف الوحدة نظيره القادسية، ويحتل الوحدة المركز السابع برصيد 10 نقاط فيما يحتل القادسية المركز العاشر برصيد 5 نقاط.// انتهى //18:35ت م0229