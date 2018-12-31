سياسي / وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي يلتقي نظيره الموزمبيقي
الاثنين 1440/4/24 هـ الموافق 2018/12/31 م واس
أبوظبي 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واس
استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم، وزير الخارجية والتعاون في موزمبيق جوزي كاندوكووا باشيكو الذي يزور أبوظبي حاليًا.
وجرى خلال اللقاء ، استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
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18:36ت م
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