أبوظبي 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واساستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم، وزير الخارجية والتعاون في موزمبيق جوزي كاندوكووا باشيكو الذي يزور أبوظبي حاليًا.وجرى خلال اللقاء ، استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.// انتهى //18:36ت م0230