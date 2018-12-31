الرياض 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسقرر مجلس إدارة نادي الفروسية رفع قيمة جوائز الكؤوس الكبرى في موسم سباقات الرياض ابتداء من الموسم الحالي، وذلك لما تمثله هذه الكؤوس من مكانة كبيرة، كونها تحمل أسماء الملوك والقادة المخلصين الذين قدموا الكثير للوطن، وللفروسية على وجه الخصوص.ويأتي هذا القرار استشعاراً من نادي الفروسية لأهمية هذه المناسبات وضرورة رفع القيمة المادية لهذه الكؤوس لتتناسب مع قيمتها المعنوية ورمزيتها في رياضة الفروسية على مختلف الأصعدة .وبهذه المناسبة رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الرئيس الفخري لنادي الفروسية على ما يلقاه النادي من الرعاية الدائمة والدعم الكبير ، الذي كان له أبلغ الأثر في تقدمها وانتشارها وتحقيق ما يتطلع إليه محبوها ومتابعوها، مثنياً كذلك بالاهتمام والتشجيع والحرص الدائم من قبل سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مؤكداً أن رعاية ودعم القيادة الرشيدة تعد الركيزة الرئيسية فيما وصلت إليه رياضة الفروسية من مستويات وما حققته من إنجازات وتطور شامل حتى أصبحت محط أنظار الجميع بمنشآتها وميادينها وسباقاتها .وتبلغ قيمة جائزة كأس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ( المؤسس ) (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال ، وكأس خادم الحرمين الشريفين ( للإنتاج ) (1.000.000) واحد مليون ريال ، وكأس خادم الحرمين الشريفين ( للمستورد ) (1.000.000) واحد مليون ريال ، وكأس سمو ولي العهد ( للإنتاج ) (700.000) سبعمائة ألف ريال ، وكأس سمو ولي العهد ( للمستورد ) (700.000)سبعمائة ألف ريال .وبلغت قيمة كأس الملك سعود بن عبدالعزيز (800.000) ثمانمائة ألف ريال ، وكأس الملك فيصل بن عبدالعزيز (800.000) ثمانمائة ألف ريال ، وكأس الملك خالد بن عبدالعزيز (800.000)ثمانمائة ألف ريال ، وكأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز (800.000) ثمانمائة ألف ريال ، وكأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ( 800.000) ثمانمائة ألف ريال ، وكأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز (700.000) سبعمائة ألف ريال ، كذلك بلغت قيمة جائزة كأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعزيز(500.000) خمسمائة ألف ريال ، وكأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ( 700.000) سبعمائة ألف ريال ، وكأس الأمير محمد بن سعود الكبير (كأس الوفاء ) (500.000)خمسمائة ألف ريال .وقال سمو الأمير بندر بن خالد، إن رفع قيمة جوائز الكؤوس الكبرى يمثل نقلة جديدة ستتبعها بمشيئة الله تعالى العديد من الخطوات التطويرية لجعل الفروسية السعودية بيئة مشجعة وجاذبة بما يعود بالخير والفائدة ويسهم في رفع مستوى الإنتاج وتشجيع المنتجين وتوسيع دائرة الملاك .// انتهى //18:46ت م0232