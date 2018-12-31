عمّان 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني وزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز اليوم ، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، التي تزور عمّان حاليًا.وجرى خلال اللقاء ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها خاصة في المجالات العسكرية والأمنية والتدريب وتبادل الخبرات المشتركة، والتعاون في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى جهود محاربة الإرهاب.// انتهى //18:56ت م0235