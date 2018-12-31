سياسي / رئيس الوزراء الأردني يلتقي وزيرة الجيوش الفرنسية
الاثنين 1440/4/24 هـ الموافق 2018/12/31 م واس
عمّان 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واس
التقى رئيس الوزراء الأردني وزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز اليوم ، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، التي تزور عمّان حاليًا.
وجرى خلال اللقاء ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها خاصة في المجالات العسكرية والأمنية والتدريب وتبادل الخبرات المشتركة، والتعاون في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى جهود محاربة الإرهاب.
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18:56ت م
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