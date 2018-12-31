عدن 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسبحث وزير النقل اليمني صالح الجبواني اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة (WFP) بعدن محمد محمود، عدد من القضايا المتعلقة بتنظيم العلاقة بين وزارة النقل اليمنية ومؤسساتها وبرنامج الغذاء العالمي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عن طريق ميناء عدن كميناء رئيسي والموانئ الأخرى.وأكد وزير النقل اليمني حرص الحكومة الشرعية على إيصال المساعدات الإنسانية بمختلف المحافظات اليمنية بما فيها المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.وأشار الجبواني إلى أنهُ سيتم التنسيق مع إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن والمنطقة الحرة وكل الجهات المعنية خلال فترة وجيزة لعقد لقاء يتم من خلاله وضع آلية مشتركة لاستقبال المساعدات عبر ميناء عدن كميناء رئيسي للجمهورية اليمنية والموانئ الأخرى وتحديد أماكن لتخزينها ونقلها مباشرة للمحافظات اليمنية وفقا لبرنامج الغذاء العالمي.وطالب وزير النقل المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على المليشيا الحوثية الانقلابية وعدم التساهل على ما تقوم به من نهب للمساعدات الاغاثية واعاقة وصولها الى المستحقين من ابناء الشعب اليمني الذين يعانون اوضاعاً مأساوية جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثية.من جهته أوضح مدير مكتب البرنامج الغذاء العالمي في عدن أن البرنامج يسعى الى رسم السياسات الخاصة بالغذاء من خلال التنسيق مع العديد من الجهات ذات العلاقة وتحديداً الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن من أجل إيصال المساعدات التي سيتم تنفيذها خلال العام القادم ٢٠١٩ م.// انتهى //18:57ت م0236