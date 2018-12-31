جدة 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسعرضت جامعة الملك سعود خلال مشاركتها في معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة المُقام تحت عنوان "الكتاب تسامح وسلام" ، أحدث إصدارات الكراسي البحثية في مختلف المجالات العلمية والانسانية ، والهندسية ، والصحية ، وذلك في ظل الدور الثقافي والعلمي الذي تقوم به الجامعة ممثلة في وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية ، في إطار تعزيز منظومة البحث العلمي وإنتاج بحوث إبداعية تخدم المجتمع .وضم جناح وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية أكثر من 136 عنوانًا تُمثل أحدث إصدارات ومخرجات الكراسي البحثية ، حيث شارك مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها بـ 19 عنوانًا ، وكرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة بـ 4 عناوين ، كما شارك كرسي الدكتور عبدالعزيز المانع لدراسات اللغة العربية وآدابها بـ 9 عناوين ، وكرسي المهندس عبدالمحسن الدريس للسيرة النبوية بـ 6 عناوين ، وكرسي الأدب السعودي بـ 89 عنوانًا ، وكذا كرسي تقنيات وتصنيع التمور بـ 7 عناوين بإجمالي 680 كتابًا.وشهد الجناح إقبالاً واسعاً عبر زيارة عدد من الأكاديميين ، ورجال الفكر والأدب والثقافة والباحثين ومختلف شرائح المجتمع .// انتهى //18:59ت م0237