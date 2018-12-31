تبوك 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسنفذت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الماضي أكثر من 600 جولة ميدانية مكثفة على منشآت تجارية خاضعة لاشتراطات صحة البيئة، جرى خلالها ضبط عدد من المخالفات الصحية المتمثلة في وجود أطعمة فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية.وأوضح مدير إدارة الرقابة الصحية بالأمانة الدكتور ممدوح العطوي , أنه جرى القيام بـ 613 جولة ومتابعة 17 بلاغًا والكشف على 33 محلًا مرخص حديثًا.وبيّن أن الجولات التفتيشية أسفرت عن مصادرة وإتلاف 344 كيلو جرامًا من المواد الغذائية مكشوفة ومعرضة للفساد, وضبط 1350 كيلو جرامًا و 213 لترًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية, ومصادرة 120 كيلو جرامًا من اللحوم مجهولة المصدر وأسماك فاسدة تقدر بـ 70 كيلو جرامًا, بينما جرى مصادرة 30 كيلو جرامًا من الخضروات الفاسدة, ومصادرة 410 كيلو جرامًا من الأواني التالفة ولا تصلح للاستخدام, فيما جرى ضبط 121 عاملًا مخالفًا للاشتراطات البلدية, لعدم حملهم شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض المعدية, بالإضافة إلى ضبط عدد 61 محلًا منتهي الرخصة.وأضاف الدكتور العطوي أنه جرى خلال هذه الحملة إغلاق 38 محلًا وفرض غرامات مالية على 278 محلًا بمبالغ وصلت إلى 210 ألف ريال، وإنذار 220 محلًا.وأكد أن الجولات مستمرة على مدار الساعة للتأكد من جميع المنشآت بالالتزام بالشروط الصحية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عما يلاحظونه من مخالفات للصحة العامة عبر نظام البلاغات 940.// انتهى //19:20ت م0239