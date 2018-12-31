كييف 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسبدأت الحملة الانتخابية اليوم ، لاستحقاق رئاسي مهم في أوكرانيا يواجه فيه الرئيس بترو بوروشنكو معركة صعبة للفوز بولاية جديدة وسط خيبة أمل الناخبين من الفساد وبطء وتيرة الإصلاح.وتظهر استطلاعات الرأي تقدم رئيسة الوزراء السابقة التي تولت المنصب لولايتين يوليا تيموشنكو على بوروشنكو الذي تخوض حكومته نزاعًا داميًا مع المتمردين في شرق البلاد.ويجري التصويت اليوم، بينما تنظم الجولة الثانية بعد ثلاثة أسابيع في حال لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة.// انتهى //19:31ت م0241