الجنادرية 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسأضفت الأجواء الشتوية المعتدلة التي تشهدها العاصمة الرياض متعة خاصة لزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية33)، الذين يتوافدون بأعداد كبيرة منذ انطلاقة فعالياته.وشهدت سماء الجنادرية اليومين الماضية تشكيلات للسحب جعلت منها لوحة جمالية فريدة اتجهت إليها أنظار الزوار، وسط متعة التنقل بين فعاليات وبرامج وأنشطة أجنحة ومعارض الجهات المشاركة.من جانب آخر ، تقدّم إدارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة نشرة جوية خاصة ، يقدّمها خبير الطقس "حسن كراني"، حيث يستمع لها زوار المهرجان بشكل يومي عبر الشاشات العملاقة الموزعة على أرض الجنادرية للتعريف عن الأجواء وحالة الطقس بنكهة الماضي الجميل.// انتهى //19:38ت م0243