مكة المكرمة 24 ربيع الآخر 1440 ه الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسأطلق معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل اليوم المرحلة الثانية من مبادرة طباعة الرسائل العلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه المتخصصة في دراسات تاريخ المملكة .وأكد الدكتور بافيل أهمية المبادرة كونها تسهم في إبراز ودعم البحث العلمي بجامعة أم القرى، وذلك بطرق علمية وابتكارية حديثة تعزز من رسالتها العلمية والتعليمية للوصول للهدف المنشود بالإضافة إلى توافقها مع رؤية المملكة 2030.وأفاد المشرف العام على إدارة المتاحف ومنسق المبادرة الدكتور فهد المالكي أن المبادرة تدعم البحث العلمي لبرامج الماجستير والدكتوراه المتخصصة في علوم التاريخ بعد إتمام إجراءاتها من قبل المجلس العلمي لافتا النظر إلى أنه تم طباعة 23 رسالة علمية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.// انتهى //20:33ت م0244