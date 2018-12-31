جدة 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واستشارك عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك عبدالعزيز ، بمنصة "أوديو كتاب" ، الإلكترونية التفاعلية لإنتاج وصناعة المحتوى الصوتي ، وذلك على هامش معرض جدة الدولي للكتاب.وتتيح المنصة ، التي تعد إحدى مبادرات الجامعة للمسؤولية المجتمعية، فرصة لتحويل جميع الإصدارات المعرفية من كتب ومؤلفات علمية وأدبية إلى مواد صوتية عن طريق التسجيل الصوتي وبشكل تفاعلي من قبل المستخدمين للمنصة.وأوضح وكيل عمادة شؤون المكتبات ومؤسس منصة أوديو كتاب الدكتورغسان راشد النويمي ، أن أهم أهداف "أوديو كتاب" تكوين أكبر مكتبة صوتية على مستوى الجامعات العربية لأهم الكتب والمحاضرات والمقالات في مختلف المجالات ، لإثراء المحتوى الصوتي العربي ، فضلا عن ابتكار طرق جديدة للتعليم عن طريق التسجيل الصوتي ، ونشر ثقافة المكتبات الصوتية وتدويرها ومشاركتها مع الآخرين.وأشار الدكتورالنويمي إلى أن منصة "أوديو كتاب " شاركت منذ انطلاقتها في عام 2015م ، في العديد من النشاطات والفعاليات والمعارض المحلية والدولية لتقدم المنصة نفسها كمشروع شبابي معرفي يتطلع للوصول إلى أرحب الفضاءات وإنشاء محتوى مختلف ومميز ، لافتًا النظر إلى أن هذه المنصة تعمل بين الحين والآخر على إقامة ورش عمل تتنوع محاورها بين إثراء المحتوى العربي وتطوير التطبيق الإلكتروني ، وكيفية العمل بها والاستفادة منها على أكمل وجه.وبين أن عمادة شؤون المكتبات تطمح إلى أن تكون منصة أوديو كتاب منبرًا للقرّاء والمتحدثين لعرض ومشاركة المحاضرات الصوتية لتأسيس قاعدة بيانات من المتابعين والمستمعين ، إضافةً لنشر ثقافة القراءة والإسهام في تنمية الوعي المعرفي بالمجتمع.وأفاد الدكتور النويمي أن أوديو كتاب تعمل على تطوير عدد من الشراكات وتأسيس عدد من المشاريع والبرامج على المستوى الإعلامي والثقافي خلال الفترة القادمة ، ما يسهم في الوصول إلى رفع كفاءة المنصة وتحقيق أهدافها ورؤيتها.// انتهى //21:15ت م0246