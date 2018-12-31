الرياض 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة فوزها في الانتخابات في جمهورية بنجلاديش الشعبية .وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //21:19ت م0248