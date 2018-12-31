الرياض 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية تهنئة لدولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة فوزها في الانتخابات في جمهورية بنجلاديش الشعبية.وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولتها، ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //21:19ت م0249