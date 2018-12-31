عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة فوزها في الانتخابات
الاثنين 1440/4/24 هـ الموافق 2018/12/31 م واس
الرياض 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية تهنئة لدولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة فوزها في الانتخابات في جمهورية بنجلاديش الشعبية.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولتها، ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
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21:19ت م
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