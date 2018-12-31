حجة 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 71 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مناطق الطنان، وقبل الجول ، والمثلث، وعقان، والسراحنة، ومريب، وجراب، وحبيل حنش، والدريجة ، ونعمان ، ووادي الفقير الأسفل، ووادي الفقير الأعلى في مديرية المسيمير بمحافظة حجة استفاد منها 5,700 فرد.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز والتي بلغت 301 مشروع.//انتهى//21:43ت م0251