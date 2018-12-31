الجنادرية 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسشاركت طالبات كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بفعالية تحت عنوان " التمكين الصحي وصحة المرأة، عبر معرض الكلية في القرية التراثية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية33).وتهدف الفعالية إلى نشر الوعي تجاه صحة المرأة متناولة الرضاعة الطبيعية وأهميتها، والتعريف بالحقوق الصحية للمرضى, وإجراء الفحوصات لمرض السكري والضغط, حيث وجدت الفعالية إقبال الكثير من زوار المهرجان للاستفادة مما يقدم خلال الفعالية من معلومات وخدمات.// انتهى //22:05ت م0252