الجنادرية 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسقدّم " بيت الخير" خلال مشاركة المنطقة الشرقية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33)، لزواره المصطلحات القديمة المستخدمة في رحلات البحر وصيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ.ويتعرّف الزائر على تلك المصطلحات من خلال ما يقدمه النوخذة المعروف بـ "المحنك" من تعريفات وشروحات على المركب الراسي وسط بحيرة "بيت الخير"، إضافة إلى تقديم شرح مباشر عن عمليات الغوص وجمع المحار والمهارات المستخدمة قديماً.ويستعرض "النوخذة" للزوار قصة الإبحار قديماً وكيفية البحث عن اللؤلؤ، والتعريف بمسميات المراكب والعدد المستخدمة وأسماء البحارة بحسب دوره على ظهر السفينة كالنوخذة والسكويني، والغيص والمجدمي، والسيب، والضيف، والتباب، والطواش وهو مالك السفينة، ودور النهام في تقديم الأهازيح والألحان البحرية المستخدمة قديماً.كما يقدّم المحنك للزوار تعريفاً عن سفينة " الراوية التي كانت مهمتها آنذاك تزويد سفن الصيد الأخرى في حال انقطاع المؤونة من أكل وشرب ، حيث كانت ترفع السفن المحتاجة عموداً يحمل قطعة سوداء من الجلد أو القماش تشير إلى طلب المساعدة في جانب التموين.// انتهى //22:09ت م0253