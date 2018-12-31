جيزان24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واساحتفت جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان مساء اليوم، بفعاليات اليوم العربي لليتيم تحت شعار " كلنا عطاء" بحضور عضو مجلس الشورى أحلام حكمي ومشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية وذلك بمقر الجمعية بمدينة جيزان.واشتملت فقرات الحفل على برنامج تعريفي للأيتام المشاركين في الفعاليات والبالغ عددهم أكثر من 30 يتيماً ويتيمة إلى جانب تنفيذ العديد من الفعاليات والمسابقات والبرامج الثقافية وتوزيع الهدايا التذكارية على الأطفال المشاركين في الفعاليات .وأوضحت مديرة جمعية الملك فهد الخيرية منى رزيق أن الجمعية تسعى لإدخال الفرحة والبسمة على قلوب الأيتام خصوصا في اليوم العربي لليتيم لما له من أهمية بالغة في المجتمع السعودي بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور المجتمع في رعاية واحتواء هذه الفئة الغالية على القلوبنا، مبينة أن الجمعية لا تكتفي بالدعم المادي فقط ، بل تقدم للأيتام واليتيمات برامج ودورات تعليمية وترفيهية لأكثر من 250 يتيم ويتيمة مسجلين في الجمعية.// انتهى //22:40ت م0255