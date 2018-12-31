الجنادرية 24 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 31 ديسمبر 2018م واسجذب جناح فرع وزراة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 33" العديد من المسؤولين والباحثين والإعلاميين والزوار من جميع الجنسيات ومختلف الأعمار لما يميز الجناح من الأركان المتعددة التي يحتويها .وتميّزت مشاركة الفرع بجناح أضفى على مقر الجوف المشارك ضمن وفد المنطقة حيوية بما أبرزه من مميزات المنطقة الزراعية وتطور الزراعة وتنوع المحاصيل الزراعية بالإضافه إلى المائدة وأبرز المحاصيل الزراعية التي تميز المائدة الجوفية ، حيث نجح الجناح في استقطاب العديد من زائري المهرجان طوال أيام المهرجان .وتضمن الجناح أركاناً تراثية شكلت محطة جذب لزوّار المعرض من المسؤولين والباحثين والإعلاميين والمثقفين والمعنيين بالتراث، ومن مختلف الأعمار والجنسيات، إذ قدم لهم من خلال الجناح ركن يحوي على آلة الرحى التي كانت تستخدم في عهد الأباء والأجداد في عملية طحن الحبوب في جميع أنواعها ، كما تضمن الجناح ركناً لتطور الآلات الزراعية وماكان يستخدم سابقاً وما وصلت إليه حديثاً من آليات ومعدات .// انتهى//22:41ت م0256