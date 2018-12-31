جيزان 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسيشهد ركن جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمهرجان جازان الشتوي الـ 11 إقبال كبير من قبل زوار المهرجان، الذين تجاوز عددهم أكثر من 1800 زائر وزائرة منذ انطلاق المهرجان .وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان محمد بن اسماعيل الحازمي، أن الجمعية تهدف من خلال المشاركة إلى نشر الوعي الصحي وتثقيف وتعريف الزوار بالخدمات التي تقدمها الجمعية بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الصحية لزوار المهرجان , مبيناً أن عدد المستفيدين من خدمات الجمعية خلال اليومين الماضين بلغ 1899 مستفيداً ومستفيدة من الكشوفات الأولية وخدمات العيادات المتنقلة.وأفاد أن معرض الجمعية بالمهرجان سيستمر لمدة 15 يوما يقدم من خلالها خدماته عبر عيادة متنقلة للفحص المبكر عن سرطان الثدي وعيادة الأسنان والعيون وعيادة الباطنة والسكر , وقسمين للنساء والرجال لإجراء الفحوصات لمرضى السكر وضغط الدم، بالإضافة إلى إقامة محاضرات وندوات صحية لتثقيف وتوعوية الزوار واستشارات طبية مجانية وتوزيع مطبوعات تعريفية عن جمعية الاحسان والبرامج التي تنفذها يقدمها مجموعة من الأطباء والطبيبات والممارسين الصحيين المتطوعين، من أبناء وبنات منطقة جازان.//انتهى//22:42ت م0257