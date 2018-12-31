جيزان ٢٤ ربيع الآخر 1440 هـ الموافق ٣١ ديسمبر 2018 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان غداً, محاضرة دعوية بعنوان "مكانة الشهيد في الإسلام " يلقيها , وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الاسلامية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي , وذلك في مقر الخيمة الدعوية بالقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.وتأتي المحاضرة التي تستهدف أبناء وذوي الشهداء, ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي الـ 11 "جازان الفل .. مشتى الكل للعام الحالي.//انتهى//23:11ت م0260