الرياض 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسيستضيف فريق الفتح نظيره الأهلي غداً الثلاثاء في ختام مباريات الدور الأول من الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة، وذلك على صالة نادي الفتح بالأحساء.ويدخل الفتح اللقاء بعد أن تغلب على أحد متصدر الترتيب في الجولة الماضية ولديه 15 نقطة في المركز الثاني.وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوحدة ليحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة من 5 انتصارات و 3 هزائم.// انتهى //23:35ت م0261