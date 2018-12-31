الرياض 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسأشاد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، بالمستوى الذي قدمه لاعبو الأخضر في المباراة الودية أمام كوريا الجنوبية، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن استعداداتهما لكأس آسيا 2019.وقال بيتزي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء "مباراة كانت شيقة بين منتخبين مميزين، وكلاهما فرض أسلوب لعبه، في لقاء أعتبره مونديالي ، وهو ما كنا نبحث عنه قبل كأس آسيا 2019".وأضاف "نحن نعتمد على أداء اللاعبين في الحصص التدريبية، وكذلك طبيعة المنافس الذي سنواجهه، وكجهاز فني لا نحصر أنفسنا على أسلوب وتكتيك لعب معيّن".وبخصوص تبديل ياسر الشهراني، قال بيتزي "قمنا بإخراجه بشكل احترازي، ومبدئيًا لا توجد أي إصابة لياسر أو غيره من بقية اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم".وأضاف "علينا أن نخوض مبارياتنا في كأس آسيا بنفس الطريقة التي ظهرنا بها اليوم أمام كوريا الجنوبية، من حيث الجدية والتركيز".// انتهى //23:39ت م0262