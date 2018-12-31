عدن 24 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسبحث وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن مع القائم بأعمال المكتب الإنمائي للأمم المتحدة وليد باهارون البرامج والمشاريع التي يمولها وينفذها البرنامج، في عدد من المحافظات اليمنية.وناقش اللقاء فتح المشروع الذي سينفذه البرنامج والخاص بدعم قدرات السلطات المحلية بهدف دعم التنمية والبالغ تكلفته 25 مليون دولار.من جهته أوضح القائم بأعمال المكتب الانمائي للأمم المتحد أن البرنامج يسعى إلى رسم السياسات الخاصة من خلال التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والجهات ذات العلاقة لتنفيذ مشاريع دعم التنمية في تأهيل وتدريب قيادات السلطات المحلية في عدد من المحافظات اليمنية.// انتهى //23:44ت م0263