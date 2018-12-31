الرياض 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واس‏اختتمت اليوم منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات جمعت النجوم مع الوشم، والجبلين مع الأنصار، ونجران مع المجزل، والنهضة مع العروبة، وجدة مع الشعلة.فعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية فاز النجوم على الوشم بهدف دون رد ليرفع النجوم رصيده لـ 24 نقطة في المركز الحادي عشر فيما توقف رصيد الوشم عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.وحسم الجبلين مباراته أمام الأنصار بالفوز بهدف دون رد رافعًا رصيده لـ 27 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف الأنصار عند النقطة 29 في المركز السادس.وحقق المجزل فوزًا على مضيفه نجران 2-0 ، ليرتفع رصيد المجزل لـ 27 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد نجران عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر ، وفاز النهضة على العروبة 2-1 ليرتفع رصيد النهضة لـ 23 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما توقف العروبة عند النقطة 20 في المركز الثامن عشر.وحقق جدة فوزًا على ضيفه الشعلة 2-0، ورفع جدة رصيده لـ 32 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الشعلة عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر.وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس الأحد بإقامة 5 مباريات جمعت الكوكب مع الطائي، والقيصومة مع الجيل، وضمك مع العدالة، والخليج مع أبها، وهجر مع العين.وحقق الطائي فوزًا على مضيفه الكوكب 2-0 ليرفع رصيده لـ 24 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد الكوكب عند 21 نقطة في المركز السابع عشر.وفاز القيصومة على الجيل 2-0 رافعًا رصيده لـ 19 نقطة في المركز العشرين، فيما توقف رصيد الجيل عند 25 نقطة في المركز العاشر ، وتخطى ضمك ضيفه العدالة 3-0ـ ليرفع رصيده لـ 32 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف العدالة عند النقطة 30 في المركز الخامس.وفاز الخليج على أبها 3-1، ليرفع رصيده لـ 25 نقطة في المركز التاسع، فيما حافظ أبها على صدارته لجدول الترتيب رغم الخسارة برصيد 34 نقطة.وحقق هجر فوزًا على العين بهدف نظيف رافعًا رصيده لـ 30 نقطة في المركز الثالث فيما توقف العين عند النقطة 21 في المركز السادس عشر.// انتهى //23:46ت م0264