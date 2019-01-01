تونس 24 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واس"أنهى مؤشر بورصة تونس "توننداكس" عام 2018م على ارتفاع بنسبة بنسبة 15,76 بالمائة مقابل 14,45 بالمائة في العام 2017م.واستحوذت الشركات المالية على النصيب الأكبر من تطور رأس مال السوق بنسبة 46,6 بالمائة تليها شركات المواد الاستهلاكية والصناعة على التوالي بنسبة 33 و7 بالمائة فيما كانت نسبة مشاركة رأس المال الأجنبي في البورصة 24,9 بالمائة من تطور السوق.// انتهى //00:02ت م0266