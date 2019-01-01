حائل 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسأثنى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على فدائية وإخلاص شهداء الواجب في القطاعات الأمنية والعسكرية كافة, و أن الوطن يفخر بسجلاتهم الخالدة, منوهًا بالروح الوطنية التي يحملها ذوو شهداء الواجب وسرورهم باستشهاد أبنائهم وهم يدافعون عن الوطن ومقدساته.جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم بمخيم رئاسة أمن الدولة في الفعاليات المصاحبة لرالي حائل الدولي لأبناء شهيد الواجب بدر حمدي الرشيدي - رحمه الله - وهم فارس 12 سنة وفراس 4 سنوات وبدر سنتين, و نورة 5 سنوات بنت شهيد الواجب تركي الرشيد رحمه الله.وتناول سموه المنزلة الرفيعة لشهيد الواجب في الدنيا والآخرة منوهًا بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ورعايتهما لأسر شهداء الواجب, داعيا الله بأن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته .وفي ختام اللقاء قدم سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه الهدايا لأبناء شهيدي الواجب بهذه المناسبة .حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس هيئة تطوير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل وعدد من المسئولين .// انتهى //01:49ت م0268