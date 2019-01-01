لندن 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واسأصيب ثلاثة أشخاص بجروح اليوم في حادثة طعن في محطة قطارات بمدينة مانشستر الإنجليزية.وأفادت الشرطة البريطانية بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بعد أن تعرضوا لهجوم من رجل مسلح بسكين في محطة للسكك الحديدية في مدينة مانشستر، مضيفةً أنها اعتقلت رجلا في تلك الواقعة، وأن رجلًا وامرأة نقلا إلى المستشفى بعد الهجوم، الذي وقع قبل الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش) في محطة فيكتوريا بمانشستر.وأوضحت أن ضابط شرطة أصيب بطعنة سكين ويخضع للعلاج.// انتهى //02:53ت م0269