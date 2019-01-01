حائل 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي 2019م في نسخته الـ 14 اليوم الفعاليات المصاحبة لرالي حائل.وتجول سموه في مقر الفعاليات المصاحبة للرالي في منتزه "المغواة" الترفيهي يرافقه سمو الأمير عبدالله بن خالد مساعد رئيس هيئة تطوير منطقة حائل رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل.وضم مقر الفعاليات المصاحبة للرالي مجموعة من الفعاليات في مخيمات الأسر المنتجة والسوق الشعبي والمعرض السياحي، ومعارض عدد من الإدارات الحكومية المشاركة وفعاليات العائلات والشباب ومسرح الأسرة والطفل، وجناح أمن الدولة، وجناح مديرية الدفاع المدني، والإدارة العامة للتعليم، وجناح جامعة حائل، وجناح مديرية المياه، والمؤسسة العامة للحبوب.وفي نهاية الجولة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد عن شكره لجميع المشاركين بنجاح رالي حائل الدولي وفعالياته المصاحبة، متمنيًا لزوار المنطقة قضاء أوقات سعيدة مع الرالي وفعالياته المتنوعة وكذلك مع أجواء حائل ومواقعها السياحية.// انتهى //03:29ت م0270