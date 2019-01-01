الرياض 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك يستقبل الأمراء والمفتي والمواطنينالملك يوافق على قرارات المجلس الصحي السعوديالقيادة تهنئ رئيسي السودان ومجلس الدولة بكوبا ورئيسة وزراء بنغلاديشأمر سامٍ يمنح «الإسكان» جزءاً من أراضي الحرس الوطني في عرعر ورفحاءأمير الرياض يشيد بمشاركة جائزة الأمير خالد السديري بالجنادريةبموافقة الفيصل.. فريق لتطوير أحياء العاصمة المقدسةأمير مكة يستعرض خطط مرور جدةأمير الشرقية ونائبه يحتفيان بأبطال «الميادين»فيصل بن سلمان يشيد بدور مجالس الأحياء في تنمية المجتمعأمير تبوك: تعزيز القطاع العدلي بأفضل الخدماتأمير الباحة يؤكد ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي.. ونشر ثقافة العمل التطوعيأمير الشمالية: الاستدامة البيئية من أولوياتي«الأونروا»: فخورون بشراكتنا مع مركز الملك سلمان للإغاثةمركز الملك سلمان يوزع 71 طناً من السلال الغذائية في مديرية المسيمير بحجة«سلمان للإغاثة» يوزع 45 طناً من السلال الغذائية في حجةإسرائيل تقتل 312 فلسطينياً في 2018الحديدة.. تعرّي الحوثي أمام العالمالعراق: محاكمة 600 شخص بتهمة الانتماء لداعشسورية: ترمب ملتزم بدحر «داعش».. وهولاند يحذر من «تأجج الإرهاب»المعارضة: نظام الملالي يخشى تمدد المظاهراتحسينة رئيسة للوزراء للمرة الثالثةتركيا تسعى لاحتجاز 60 جندياًإصابة 3 أشخاص طعناً بمحطة قطار في مانشسترميركل تدعو إلى «حلول عالمية» في العام الجديدأزمة جاسوسية جديدة بين روسيا وأميركاكيم يصالح ترمب//يتبع//06:06ت م0003