عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/4/25 هـ الموافق 2019/01/01 م واس
الرياض 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك يستقبل الأمراء والمفتي والمواطنين
الملك يوافق على قرارات المجلس الصحي السعودي
القيادة تهنئ رئيسي السودان ومجلس الدولة بكوبا ورئيسة وزراء بنغلاديش
أمر سامٍ يمنح «الإسكان» جزءاً من أراضي الحرس الوطني في عرعر ورفحاء
أمير الرياض يشيد بمشاركة جائزة الأمير خالد السديري بالجنادرية
بموافقة الفيصل.. فريق لتطوير أحياء العاصمة المقدسة
أمير مكة يستعرض خطط مرور جدة
أمير الشرقية ونائبه يحتفيان بأبطال «الميادين»
فيصل بن سلمان يشيد بدور مجالس الأحياء في تنمية المجتمع
أمير تبوك: تعزيز القطاع العدلي بأفضل الخدمات
أمير الباحة يؤكد ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي.. ونشر ثقافة العمل التطوعي
أمير الشمالية: الاستدامة البيئية من أولوياتي
«الأونروا»: فخورون بشراكتنا مع مركز الملك سلمان للإغاثة
مركز الملك سلمان يوزع 71 طناً من السلال الغذائية في مديرية المسيمير بحجة
«سلمان للإغاثة» يوزع 45 طناً من السلال الغذائية في حجة
إسرائيل تقتل 312 فلسطينياً في 2018
الحديدة.. تعرّي الحوثي أمام العالم
العراق: محاكمة 600 شخص بتهمة الانتماء لداعش
سورية: ترمب ملتزم بدحر «داعش».. وهولاند يحذر من «تأجج الإرهاب»
المعارضة: نظام الملالي يخشى تمدد المظاهرات
حسينة رئيسة للوزراء للمرة الثالثة
تركيا تسعى لاحتجاز 60 جندياً
إصابة 3 أشخاص طعناً بمحطة قطار في مانشستر
ميركل تدعو إلى «حلول عالمية» في العام الجديد
أزمة جاسوسية جديدة بين روسيا وأميركا
كيم يصالح ترمب
//يتبع//
06:06ت م
0003