وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (سند محمد بن سلمان): رجل ولد في وطن العزة والسؤدد.. ينتمي إلى سعودية الخير والإنسانية.. عاش وترعرع في هذا المجتمع العربي الفاضل.. كان من الطبيعي أن يتشرب بقيمه وثوابته، خصوصا ما يتعلق بقيم التكافل والتعاضد.. أن يكون هاجسه توفير حياة كريمة للإنسان فيه.. لا سيما فئة المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا.وأضافت: نعم هذا هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. الأمير الإنسان الذي حمل منذ يومه الأول همّ النهوض بالوطن والصعود به إلى المكانة التي يستحقها إقليميا ودوليا، وتوفير حياة أفضل لمواطنيه عموما، فكانت رؤية 2030 بما انطوت عليه من برامج عدة لتحقيق هذا الهدف، تنويعا لمصادر الدخل، وتعزيزا لجودة الحياة..وأردفت بالقول: اختار ولي العهد الانحياز إلى فئة محدودي الدخل والمتطلعين إلى مستقبل أفضل، فكانت مؤسسة مسك الخيرية.. وكان مشروع دعم الجمعيات الخيرية وغيرها الكثير الكثير من المبادرات الإنسانية التي هي نتاج غرس هذا المجتمع المتكافل..ورأت أن عطاءات ولي العهد تتواصل دون توقف، فكان الإعلان يوم أمس الأول عن انطلاق (سند محمد بن سلمان) للمبادرات الاجتماعية من أجل تنمية المجتمع وتمكين مواطنيه وتلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم والعمل على تلبيتها ، وانحاز الأمير الشاب منذ اليوم الأول لتقلده ولاية العهد إلى فئة الشباب، فكان من الطبيعي أن يكون أول عطاءات البرنامج الجديد (سند محمد بن سلمان للزواج) تحفيزا لشباب الوطن على إكمال نصف دينهم وتعزيزا لاستقرار المجتمع وتماسك كيانه الأسري الذي هو أحد أهم عوامل نهضة الوطن وتطوره.واختتمت بالقول: هكذا يظل الأمير محمد بن سلمان مهموما بشؤون وطنه ومواطنيه، رغم مسؤولياته الجسام كساعد وعضد لقائد الأمة الملك سلمان بن عبدالعزيز في إدارة شؤون الدولة، فضلا عن تقلده حقيبة الدفاع عن الوطن وتصديه الحازم للإرهاب والتطرف وداعميهما.// يتبع //06:09ت م0004