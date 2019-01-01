وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (رحلة مستهدفات الرؤية ): جاءت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، حول ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 2.5 % بنهاية الربع الثالث من العام 2018، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 653.71 مليار ريال، مقارنة بـ637.96 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2017، لتؤكد سلامة أداء المؤشرات الاقتصادية المحلية، واستمرار تحسن أداء الاقتصاد السعودي بفعل الإصلاحات الهيكلية وزيادة الإنفاق الحكومي، إضافة إلى استمرار تطبيق السياسات الاقتصادية والتنموية المتوازنة التي تنتهجها الدولة.ورأت أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي السعودي، هو تعافٍ للاقتصاد الوطني بعد انخفاض أسعار النفط، حيث بدأ الاقتصاد يتحول من النمو السلبي في العام 2017، إلى النمو الإيجابي في العام 2018، بفضل المعالجة السريعة من قبل الدولة، عبر نهجها الجديد في تنويع مصادر الدخل، وضبط وترشيد الإنفاق العام، والعمل على تحقيق التوازن بين الموارد الاقتصادية المتنوعة، وإعادة هيكلة برامج الدعم الحكومي، بما يرفع من كفاءة الاستغلال الأمثل للموارد، إضافةً إلى الإنفاق على المشروعات التنموية وعلى المواطن، وأيضاً الصرف على القطاعات الحيوية التي تهمه.وبينت أن جميع التقارير الاقتصادية منها تقرير الميزانية الأخير، تشير إلى اســتمرار تحسـن أداء الاقتصاد المحلي مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية وزيادة الإنفاق الحكومي بشقيه؛ التشغيلي والرأسمالي، ما سيدعـم استمرار تحسـن نمو الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي، بالإضافة إلـى نمـو الناتج المحلي النفطي الحقيقي بمعدلات أعلى نظراً لزيـادة الإنتاج، والمؤشرات التي تؤكد ذلك متعددة، خاصـة فـي المؤشـرات الرئيسـة للاسـتهلاك الخاص، ومنهـا نمـو المبيعـات عـن طريـق نقـاط البيـع، والسحوبات النقدية من أجهـزة الصرف الآلي، إضافة إلى المؤشـرات الرئيسـة للاسـتثمار الخـاص مثل مؤشـر مديـري المشـتريات، الذي يشير إلى مبيعات القطاع الخاص، وكذلك أرباح الشركات في عدد من القطاعات.وخلصت إلى القول: خلال الفترة الماضية عملت الدولة على تنفيــذ العديــد مــن الإصلاحات الهيكلية وتحســين بيئة الأعمال وتدعيــم دور القطــاع الخــاص، إضافة إلى تطويــر السـوق المالية وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، والاهتمام بقطاع المنشـآت الصغيرة والمتوسـطة وتشـجيع ودعـم عمـل المـرأة وتحسـين ظــروف العمــل الخاصة بها ومســاواتها فــي الدخل، وكما أشار وزير المالية قبل أيام، فإن المشوار يتواصل في رحلة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //06:10ت م0005