بروكسل 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واستولت رومانيا اليوم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.وأطلقت بوخارست شعارها للأشهر الستة القادمة "التماسك، قيمة أوروبية مشتركة"، إذ تنظم اجتماعات رفيعة المستوى في الاتحاد، وتتوسط بين العواصم الأوروبية من أجل التوصل إلى إجماع حول عدد من القضايا وتدفع جدول أعمال التكتل قدمًا.وستكون القضايا الرئيسية المطروحة على جدول أعمال التكتل في الأشهر الستة القادمة هي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، وانتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري عبر الدول السبع والعشرين المتبقية بعد شهرين.وكانت رومانيا قد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، إلى جانب بلغاريا.// انتهى //07:00ت م0007