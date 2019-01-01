جاكرتا 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسلقي شخصان مصرعهما وفُقد العشرات إثر إنهيارات أرضية في جزيرة جاوا الإندونيسية.وأفاد المتحدث باسم وكالة التعامل مع الكوارث في إندونيسيا سوتوبو بورو نوجروهو بأن الانهيارات الأرضية التي وقعت في قرية غرب جاوا أمس أدت إلى مصرع شخصين وفقدان 41 آخرين، إضافة إلى إصابة شخصين وطمس 30 منزلاً.وأوضح أن الطرق الصخرية الوعرة والطقس الممطر يصعبان عمليات الإجلاء، مشبرًا إلى أن عمليات البحث عن ناجين تحتاج إلى استخدام معدات ثقيلة.// انتهى //07:31ت م0008