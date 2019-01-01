طرابلس 25 ربيع الآخر1440ه الموافق01 يناير 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على جهود حكومة الوفاق الليبية من أجل رفع العبء عن المواطنين في كافة أنحاء البلاد بالنواحى الخدمية ومواصلة تقديم الإمدادات الطيبة والبترولية و السيولة النقدية والاستمرار فى صيانة المدارس ومد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطيبة .ونوهت إلى حصاد العام السياسي والاقتصادي لعام 2018 الذي شهد استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي للدولة وهزيمة تنظيم داعش ومكافحة خلاياه المتبقية التي لاتزال تمثل تهديدًا للأمن وخطرًا داهمًا على حياة كافة الليبيين، داعية كافة الأطراف ضرورة التوحد من أجل إنقاذ الوطن من براثن تهديد تلك الجماعات.وواصلت متابعتها للأوضاع الأمنية، مشيرة إلى تجدد الاشتباكات بين قوات اللواء العاشر التابعة للجيش والجماعات الإرهابية والمليشيات الإفريقية للمعارضة التشادية في منطقة تراغن وبلدة غدوة .وتطرقت إلى إعلان وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشا أغا لرؤساء المصالح والأجهزة والإدارات العامة ومديريات الأمن بالتواصل رسمياً مع نظرائهم في المنطقة الشرقية مع الحكومة المؤقتة وذلك فى إطار المبادرة والجهود لتوحيد الجهود الأمنية على كامل التراب الليبي.// انتهى //08:27ت م0009