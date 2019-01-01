سول أول 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسارتفعت الصادرات الكورية الجنوبية إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي بفضل الأداء القوي لقطاعي رقائق الذاكرة الرقمية والبتروكيماويات.وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أن قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بلغت 5ر605 مليارات دولار بزيادة نسبتها 5ر5% عن العام السابق, فيما زادات الواردات خلال العام الماضي بنسبة 8ر11% سنويا إلى 535 مليار دولار، ليصل الفائض التجاري للبلاد خلال العام الماضي إلى 5ر70 مليار دولار، وهو ما يعني استمرار كوريا الجنوبية في تسجيل فائض تجاري للعام العاشر على التوالي.// انتهى //09:11ت م0010