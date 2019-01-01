الرياض 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسأطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ورشة العمل الأولى في برنامج التميز للتقديم على الجامعات الأمريكية المرموقة للمرحلة الخامسة، وتستمر حتى الجمعة القادم، مشاركة 68 طالباً وطالبة من جميع مناطق المملكة.وتهدف الورشة إلى تطوير مهارات الطلاب لتحقيق الدرجات المطلوبة من الجامعات المرموقة في اختبار القبول الجامعيSAT، وتأهيلهم لتحقيق معايير القبول الأخرى التي تطلبها تلك الجامعات .ويشارك في الورشة 48 طالباً و 20 طالبة، تم اختيارهم من بين مئات المتقدمين ممن حققوا معايير القبول في البرنامج واجتازوا المقابلة الشخصية، حيث تم استعراض مشاركة لإحدى طالبات البرنامج للعام الماضي، والحاصلة على قبول مبكر في جامعة برينستون، وهي من طالبات الصف الثالث ثانوي حاليًا، تحفيزياً للمشاركين.وتعد هذه الورشة إحدى الخدمات التي يقدمها البرنامج لتأهيل المتميزين من طلبة الصف الثاني ثانوي للحصول على قبول في أقوى الجامعات الأمريكية، والمصنفة من ضمن أفضل 30 جامعة على مستوى العالم قبل التخرج من المرحلة الثانوية.يذكر أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ستنظم محاضرة لأولياء أمور الطلاب الخميس القادم، لتوضيح الدور المهم الذي يقوم به الآباء في دعم مسيرة أبنائهم في سعيهم للوصول إلى أفضل الجامعات الأمريكية.// انتهى //10:34ت م0011