القاهرة 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم اهتمامها على الشأن المحلي مبرزة الإنجازات التي حققتها مصر في مجال المشروعات العملاقة، وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، واستعادة ثقة الأسواق، ودعم شبكات الحماية الاجتماعية خلال عام 2018.وأخبرت صحف القاهرة عن تعرض مصر إلى هزة أرضية أمس في تمام الساعة 37ر12 ظهرا، بقوة أربع درجات على مقياس ريختر، والتي استمرت لبضع ثوان ولم ينجم عنها أي خسائر.ولفتت الانتباه إلى أن قوات الأمن المصرية شنت حملات مداهمات أمنية، استهدفت منطقة السحر والجمال الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مشيرة إلى مصرع أحد العناصر الإجرامية، إثر تبادل إطلاق النيران.وعرجت الصحف على اتفاق مصر والسودان، ممثلتين في الهيئة المشتركة لمياه النيل، على تنفيذ مشروعات لتقليل الفاقد، مبرزة توصية الهيئة بدفع سبل التعاون الثنائي المشترك لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها في إدارة مياه النيل.عربيا، أشارت إلى تصريحات سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح بوجود اتصالات عربية لتشكيل وفد من وزراء الخارجية العرب لإيفاده إلى البرازيل لإثنائها عن نقل سفارتها للقدس، وكذلك إلى اعتراف دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن طائراتها شنت 865 غارة جوية على قطاع غزة في عام 2018.وتناقلت صحف مصر تأكيد السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استعداده "لإبطاء" عملية الانسحاب من سوريا، وذلك من أجل هزيمة "داعش" بشكل نهائي.//انتهى//10:35ت م0012