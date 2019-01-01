أبها 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسأعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة بيشة أمس، أسماء 319 مرشحاً ومرشحة من حملة الشهادات العليا للتعاقد معهم على وظائف "تعاون" الخاصة بأعضاء هيئة التدريس للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، وذلك لسد احتياج كليات الجامعة في بيشة والنماص وبلقرن وتثليث.وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعيد بن عبدالله القرني، إنه تم الاعتماد على المؤهل الأعلى والمعدل الأعلى وحصول المتقدم على تقدير لا يقل عن جيد جداً كمعايير للترشح على وظائف المتعاونين، داعياً المرشحين إلى مراجعة الكليات اعتباراً من يوم الأحد وحتى الثلاثاء القادم، مصطحبين معهم أصول الوثائق "الشهادات والسجلات الأكاديمية" لدخول المفاضلة والمقابلة الشخصية.وأشار الدكتور القرني إلى أن باب "التعاون" يعد فرصة لجميع الطاقات المؤهلة للتدريس في الجامعة واكتساب الخبرات والإسهام في بناء الكليات وسد احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس.// انتهى //10:36ت م0013