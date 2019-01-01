الخرطوم 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إقرار الرئيس السوداني عمر البشير خلال خطاب احتفالات بلاده بذكرى الاستقلال الـ63، أمس أن السودان تمر بظروف اقتصادية ضاغطة، أضرت بشريحة واسعة من المجتمع لأسباب خارجية وداخلية.وعرجت على تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، على التمسك بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.وركزت على دعوة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى وضع حد فوري لتلاعب ميليشيا الحوثي في عمليات توزيع المساعدات الإنسانية باليمن.وأشارت إلى تسجيل لعام 2018 أدنى حصيلة لقتلى النزاع في سوريا منذ اندلاعه قبل نحو ثمانية سنوات بمقتل نحو 20 ألف شخص، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.ونشرت صحف السودان إعلان الداخلية التونسية أمس ضبط وإنقاذ 45 مهاجراً غير شرعي قبالة السواحل الشرقية للبلاد.// انتهى //10:48ت م0014