إسلام آباد 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عزم القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية على قيادة باكستان نحو التقدم الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمني خلال العام الجديد.واهتمت بإعلان رئيس الوزراء عمران خان عن بدء العمل على مشاريع السدود المائية الجديدة لمعالجة أزمة المياه وتوليد الطاقة الكهربائية.وأخبرت عن مقتل امرأة باكستانية وإصابة تسعة باكستانيين بنيران أطلقتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وتابعت تطورات الجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم عملية السلام والمصالحة في أفغانستان لضمان الأمن الدائم في هذا البلد.واهتمت بخفض الحكومة الباكستانية أسعار الوقود مع مطلع شهر يناير الحالي تماشياً مع تغيير أسعار النفط في السوق العالمية.أفغانياً تناقلت صحف باكستان إعلان الجيش الأفغاني عن مقتل قائد كبير في جماعة خراسان الموالية لتنظيم داعش الإرهابي في غارة جوية لقوات التحالف في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان.وعرجت إلى دعوة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء وجميع المنظمات الإنسانية داخل العالم الإسلامي وخارجه إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة وفورية لأفغانستان.// انتهى //10:52ت م0015