عنيزة 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسشارك عدد من الفنانين التشكيليين في جناح الرسم الحر في فعاليات "مهرجان الغضا الـ 17".وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان علي بن سليمان العيد أن جناح الرسم يعـد أحد المحطات الرئيسية التي تهدف إلى تطوير مهارات الهواة من المشاركين أو الزوار، لما يقدمه الجناح من أنواع مختلفة لهذا الفن الراقي، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة أعطت الفرصة لجميع المبدعين للمشاركة ليطلع الزوار على كل ما هو جديد في فن الرسم، كما أتيحت لهم مساحة واسعة لنثر إبداعاتهم مع توفير الأدوات التي تساعدهم في نشاطهم ويساعدهم علي الهدوء والتركيز في عملهم.وأكد العيد أن برنامج المهرجان لهذه السنة حرص علي تلبية رغبات جميع الفئات العمرية ومنها فعالية الرسم الحر.// انتهى //10:52ت م0016