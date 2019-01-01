نجران 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسأقامت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بنجران، أمس، ورشة عمل بعنوان "أساسيات التعامل مع المراجعين الصم"، وذلك بمقر اللجنة.وتهدف الورشة إلى تأهيل وتدريب منسوبي اللجنة لتسهيل التواصل والتخاطب مع المراجعين الصم عن طريق لغة الإشارة، وتنمية وتطوير مهاراتهم الفنية، إضافةً إلى إكسابهم لغة الإشارة، بما يمكنهم مع التعامل مع المراجعين الصم.// انتهى //11:01ت م0017