عام / "أساسيات التعامل مع المراجعين الصم" ورشة عمل بنجران
الثلاثاء 1440/4/25 هـ الموافق 2019/01/01 م واس
نجران 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واس
أقامت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بنجران، أمس، ورشة عمل بعنوان "أساسيات التعامل مع المراجعين الصم"، وذلك بمقر اللجنة.
وتهدف الورشة إلى تأهيل وتدريب منسوبي اللجنة لتسهيل التواصل والتخاطب مع المراجعين الصم عن طريق لغة الإشارة، وتنمية وتطوير مهاراتهم الفنية، إضافةً إلى إكسابهم لغة الإشارة، بما يمكنهم مع التعامل مع المراجعين الصم.
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